بعد غياب لسنوات: شقيقة ميريام فارس تخطف الأضواء منها وتنافسها جمالا.. تعرفوا إلى جيهان (صور وفيديو)

بعد غياب لسنوات عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت جيهان فارس شقيقة الفنانة ميريام فارس وفتحت حسابها عبر تطبيق "انستغرام" من جديد.

وأطلت جيهان بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعرض قوامها الرشيق وشعرها الأسود الطويل.

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وربما أكثر ما يميز جيهان فارس، هو طول وكثافة شعرها، الذي يلفت انتباه المتابعين عند نشرها لأي صورة جديدة.

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ميريام لم تظهر مع شقيقتها جيهان، بينما تظهر باستمرار مع شقيقتها رولا التي تتولي ادارة أعمالها.

وتعيش جيهان بين بيروت ودبي، ولم تبرر أسباب غيابها عن السوشيل ميديا منذعام 2016.