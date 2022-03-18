الموت يُحزن نجمة "ستار أكاديمي" الشهيرة! (صورة)

توفي أمس عمّ نجمة "ستار أكاديمي" الفنانة رنا سماحة. وقد أعلنت خبر وفاته عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلةً: "إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل إلى رحمة الله تعالى عمّي محمد سماحة... مع السلامة يا حبيبي".