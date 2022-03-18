المرأة

فئات من النساء يتأثرن بتغير المناخ... من هي؟

Lebanon 24
18-03-2022 | 17:00
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قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، إن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66، والتي تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجاري بنيويورك.

وأوضحت مرسي، أن "هناك فئات من النساء يتأثرن بتغير المناخ، مثل النساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، والنساء اللائي يعشن في المناطق الجغرافية المتأثرة مثل المناطق الساحلية، والنساء العاملات في مختلف القطاعات".

وأشارت رئيسة وفد مصر إلى أن "المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي".
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