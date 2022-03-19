هذه الأبراج تبحث عن التسلية ولا تكترث للحب.. احذري منها!

ان الوقوع في الحب هو شعور جميل جداً. يجعلنا نشعر بالثقة والحماس والقوة والضعف والخوف. وعلى الرغم من كون الحب عاطفة مدهشة، فإنّ الكثير من الناس يحبون المغامرة والتغيير. وبالتالي، فإنهم يهربون من الحب في اللحظة التي يشعرون فيها أنه لم يعد مغامرة بالنسبة لهم. إنهم أناس رومانسيون لكن تعطشهم للمغامرة يمكن أن يمنعهم من الاستقرار.

اكتشفي الأبراج التي من المرجح أن تهرب من الحب وتبحث عن التسلية فقط.

برج الثور

تُعتبر حياة الثور من دون حب أو شريك مريحة.. فهو يمكنه التخطيط لأيامه كما يشاء وأن يقوم بكل الامور التي يعتبرها هامة بالنسبة اليه والتي تخدم أهدافه. وسيملك الحرية الكاملة للقيام بكل المغامرات التي يُريد القيام بها وبكل الامور التي تجعله سعيداً. لا يمكنه حسم أمره ولا إتخاذ القرارات وعليه فهو يفضل العلاقات الخفيفة الخالية من الالتزامات والحب لانها سهلة. حين يدخل في علاقة ويكون في مرحلة محاولة معرفة ما إن كان يريد الحب أم التسلية فهو يختار التسلية في كل مرة لأن ذلك يمنحه الوقت والمساحة لإكتشاف ما الذي يريده فعلاً.

برج الجوزاء

لا يعمل البرج هذا دائماً بشكل جيد في العلاقات طويلة الأمد. هو يدرك جيداً بأنّ العلاقات هي عبارة عن التضحيات وأنّ على الشخص ان يُبدّل ويُعدّل كي تنجح العلاقة. وبالتالي وبما أنّ الأمور معقدة ومنهكة لهذه الدرجة، سيكون الجوزاء أول الأبراج التي ستصرح علناً بأنها في غاية السعادة لأنها لا تسعى وراء الحب. البرج هذا يعاني من مشكلة جدية تمنعه من الإلتزام بأي شيء، لذلك حين يجد نفسه أمام فرصة للدخول في علاقة لا إلتزامات فيها ولا مسؤوليات فهو لا يمانع على الإطلاق. قد يستغل الجوزاء الآخرين لأنه حين ينتهي من التسلية وتصبح العلاقة في مكان ما لم يعد يمنحه المرح الذي جذبه منذ البداية فهو سيرحل بكل بساطة فحتى انهاء العلاقة سيتم بخفة وببساطة.

برج الميزان

يكره الميزان أن يتم إستعجاله أو أن يرغم على إتخاذ القرارات وعليه طالما هو في تلك المساحة الرمادية التي لا تلزمه بشيء فهو سعيد للغاية. وبما أنه يسعى لعلاقة متساوية لناحية الأخذ والعطاء فانّ العلاقات العابرة أفضل خيار له لأنه أيضاً يوفر على نفسه عناء المرور بالمرحلة التي يكرهها بشدة حيث عليه أن يتحدث عما يريده من علاقة جدية. هو سعيد كما هو تماماً، فهو لا يحتاج للقلق حول ما الذي يريده أو التفكير بالأمور التي أزعجته. غالباً ما يبحث الميزان عن طريقه الخاص للخروج من العلاقة.

برج القوس

يضع القوس الكثير من الجواجز التي تمنعه من التعرف بشكل جيد على غيره او السماح لهم بإكتشاف ما هو عليه فعلاً لانه لا يريد المساومة على نمط حياته او تعديله.

البرج هذا خلق من أجل الحرية والمرح والقفز من مكان لآخر، لذلك العلاقات العابرة التي لا إلتزامات فيها مثالية له. حتى علاقات التسلية الخاصة بالقوس تكون سريعة جداً ومختصرة، فهو يمل بسرعة ويقرر بأنه حان الوقت للمضي قدماً.

برج الدلو

يُعد الدلو واقعي جداً مع نفسه ومقتنع تماماً بما هو عليه وغير مستعد للتغيير من أجل أي شخص كان. وهو مستعد للتخلي عن كل شيء بلمح البصر حين يشعر بأنّ حريته مهددة. علاقة التسلية سهلة بالنسبة لهذا البرج لانه يبحث عن الصداقة معظم الوقت لا الحب. الدلو كما القوس يقدر حريته بشكل كبير، وهو يدرك بأن علاقات الحب تميل لان تصبح معقدة بعد فترة وهذا سيؤثر على الالية التي تسير بها حياته وهذا ما لا يريده لنفسه. يبحث الدلو أحياناً عن المخارج السهلة للامور وذلك بعد أن يكون قد شعر بالإنهاك بسبب تجارب سابقة. الدلو ليس بباحث أزلي عن التسلية فحين يلتقي بإمرأة تجعله يدرك بانها مثالية له فهو سيرتبط بعلاقة جدية.