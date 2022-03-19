اختبار: ما ترينه في هذا الرسم يكشف ما يريده زوجك منك!

تمكن الاختبارات البصرية من معرفة نظرة الآخرين وما يريدون التعبير عنه من دون كلام. ولهذا يمكن الاعتماد على هذا الاختبار من أجل اكتشاف ما يريده الزوج من زوجته من دون أن يعبر عنه بصراحة.

الشوكة

في حال كانت الشوكة هي أول ما رأيته عند نظرك إلى هذا الرسم، فهذا يدلّ على أنّك تتمتعين بالكثير من الصفات التي تحظى بإعجاب زوجك مثل التضحية والتفاني والكرم والمرح. ورغم هذا اعلمي أنّه يريد لك أن تتمتعي بصفة أخرى وهي القدرة على الاهتمام بالشكل الخارجي. فبعض التفاصيل المرتبطة بمظهرك تشكل بالنسبة إليه أمراً مهماً جداً. وهو لا يفضل أن تخرجي برفقته من دون أن تصففي شعرك على طريقة المزيّنين مثلاً. كما أنه يحبّ أن تتزيني بأقراط كبيرة الحجم وأن ترتدي الملابس الفاتحة. إذاً ابتعدي عن الأسود والكحلي والبني والزيتي. وحاولي أيضاً ألا تنسي خاتم زواجك يوماً. فهذا أمر يزعجه وإن كان لا يعبّر عنه أبداً.

لعبوات الزجاجية

إذا رأيت أولاً العبوات الزجاجية، فهذا يشير إلى أنّك تريدين دائماً أن يبدي زوجك اهتمامه بك. وهذا ما يشكل ضغطاً كبيراً عليه في بعض الأحيان. لذا يرد منك أن تنسي ذلك لبعض الوقت لأن لديه الكثير من الانشغالات وعليك أن تراعي ذلك. ولهذا يتمنى أن تنصرفي إلى ممارسة بعض الهوايات مثل القراءة أو الانضمام إلى نشاطات اجتماعية أو الالتحاق بدورات لتعليم اللغة أو الأشغال اليدوية. كما أنه يأمل أن تتمكني من تعزيز ثقتك بنفسك وبعاطفته تجاهك في الوقت نفسه. فهذا يشعره بالارتياح خصوصاً أن لديه الكثير من الأسباب التي تشعره بالتوتر في الآونة الأخيرة. إذاً عليك أن تنتبهي إلى ذلك وأن تتحولي إلى مصدر أمان وارتياح بالنسبة إليه وليس العكس.