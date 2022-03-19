بعد غياب طويل: فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بإطلالة غريبة.. بدت كالساحرات! (صورة)

نشرت الفنانة نايا صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام، كاشفة عن عمل غنائي جديد وذلك بعد غياب طويل.

إطلالة نايا في الصورة أحدثت ضجة على مواقع التواصل، فهي في الفترة الأخيرة اعتمدت إطلالات غريبة ومُثيرة للجدل وتغير شكلها كلياً.

وظهرت نايا ترتدي "جاكيت" باللون الزهري مفتوحة عند منطقة الصدر مع بنطال غامق اللون، ولفت شكل أظافرها التي ظهرت بطلاء باللون الأخضر.

كما لفت المتابعون ان شكل وجه نايا تغير، فهي تحاول تقليد الفنانين الأجانب، الا انها بدت كساحرة، كما علق احد المتابعين على الصورة.

يُشار إلى ان نايا مرّت بأزمة نفسية كبيرة بعد وفاة شقيقها داني ضو باكراً عن عمر ناهز 22 عاماً، بسبب إصابته بسكتة قلبية، أودت بحياته عام 2017.