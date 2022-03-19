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© Lebanon24
المرأة
لبشرة صحية في رمضان... إليكِ الروتين المثالي
Lebanon 24
19-03-2022
|
12:00
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خلال فترة الصيام ونقص تناول الماء خلال شهر رمضان، قد تتعرض البشرة إلى جفاف والذي ينتج عنه الشحوب والهالات السوداء والحبوب والإلتهابات، ولتجنب هذه المشاكل يجب العناية بالبشرة أثناء الصيام من خلال اتباع روتين يومي مفيد.
خلال فترة الصيام ونقص تناول الماء خلال شهر رمضان، قد تتعرض البشرة إلى جفاف والذي ينتج عنه الشحوب والهالات السوداء والحبوب والإلتهابات، ولتجنب هذه المشاكل يجب العناية بالبشرة أثناء الصيام من خلال اتباع روتين يومي مفيد.
لحماية البشرة وابقائها غير مجهدة ونضرة لا بدّ من تطبيق بعض الخطوات السهلة تبدأ بالحرص على شرب الماء بانتظام بعد الإفطار حتى وجبة السحور، والسعي لشرب نحو ليترين من الماء او نحو 8 أكواب خلال هذه الفترة بهدف التقليل من جفاف وتعب البشرة خلال شهر الصيام.
ومن المهم أيضاً خلال شهر رمضان أخذ القسط الكافي من النوم وعدم السهر لساعات الفجر، للحصول على بشرة مثالية خالية من المشاكل على أن يكون النوم فيما لا يقل عن 7 ساعات يوميا وهذا يساعد على التقليل من ظهور علامات إجهاد البشرة، ومنها الهالات السوداء.
ويجب الإهتمام بالبشرة من خلال تنظيفها بشكل جيد من خلال استخدام الغسول المناسب لبشرتك وخاصة في الصباح، ويجب التخلص من آثار المكياج قبل النوم وتنظيف البشرة بالشكل الكامل.
ويترافق ذلك بالحرص على ترطيب البشرة للتخلص من الجفاف الذي يصيبها خلال شهر رمضان، وللحصول على نعومة للجلد يجب إختيار أحد أنواع الكريمات المرطبة الجيدة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين هـ وفيتامين أ وفيتامين سي، والتي ترطب البشرة بشكل جيد.
واحرصي كذلك على استخدام الواقي من الشمس عند الخروج من المنزل وتوزيعه على البشرة بالشكل الصحيح تجنبا للأضرار التي تلحق بالبشرة نتيجة التعرض إلى الشمس المباشرة ومنها جفاف البشرة.
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