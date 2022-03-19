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© Lebanon24
المرأة
إليك هذه الطرق لحماية الشفاه من الجفاف في رمضان
Lebanon 24
19-03-2022
|
15:00
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يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تشقق الشفاه وجفافها خلال شهر رمضان نتيجة الامتناع لفترات طويلة عن تناول الطعام والمياه. خاصة أن الشفاه تتطلب رعاية شديدة وحمايتها من الجفاف والتشقق خلال شهر رمضان الكريم.
يميل الكثير من الأشخاص إلى لعق الشفاه لتخفيف الشعور بالجفاف، إلا أن ذلك يتسبب في إصابتها بالجفاف أكثر، إذ يحتوي اللعاب على أحماض تسبب تهيج البشرة، كما سيتسبب اللعق في إزالة أي زيوت طبيعية تتواجد على الجلد، لذا يفضل اللجوء إلى مرطب والتوقف عن لعق الشفاه.
وكذلك من الضروري تناول الكثير من المياه لأنه أفضل مرطب للجسم وهو أفضل طريقة لمقاومة التشقق والجفاف لذلك من المهم تناول الكثير من المياه خلال وجبة الإفطار والسحور.
ويحافظ التقشير على الشفاه ناعمة ومرطبة بدون المساس بترطيبها الطبيعي، ويمكن تقشيرها بمقشر طبيعي عن طريق مكونات منزلية بسيطة مثل العسل والسكر.
امزجِي خليط العسل والسكر سويا، أو زيت جوز الهند والسكر، ثم ضعي الخليط على شفتيك وستلاحظِين الفرق.
ومن الضروري بعد تقشير الجلد الميت من الشفاه، تبدأ عملية ترطيب الشفاه بالزيوت والمستحضرات الطبيعية والكريمات، ويفضل تجنب المستحضرات التي يدخل النعناع في مكوناتها كونه يزيد من جفاف الشفاه رغم شعور الإنعاش الذي يمنحه.
المصدر: لها
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