بفستان قصير أبيض نانسي عجرم تخطف الأنظار في السعودية.. شاهدوا إطلالتها (صور)

خطفت الفنانة نانسي عجرم الأنظار خلال تواجدها في الرياض للمشاركة في حفل إطلاق منتجات جديدة لإحدى الماركات الطبية.

وتألقت نانسي بفستان أبيض قصير هو بشكل جاكيت ونسقت معه حذاء أبيض، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وماكياجاً ناعماً.

وقد أثنى المتابعون على إطلالة نانسي التي بدت فيها بغاية الجمال.

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)



