بمناسبة عيد الامّ... ليليان نمري تستذكر والدتها عليا بكلمات مؤثّرة: "يا دمعة الحرقة اللي راحت"

نشرت الممثلة ليليان نمري صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، استذكرت فيها والدتها الراحلة، الممثلة عليا نمري، بكلمات مؤثّرة، وقالت: "عليا يا إمي، يا دمعة الحرقة اللي راحت والل جايي، وكل اللي باقي بالهالعمر".