المرأة

بمناسبة عيد الامّ... ليليان نمري تستذكر والدتها عليا بكلمات مؤثّرة: "يا دمعة الحرقة اللي راحت"

Lebanon 24
20-03-2022 | 06:00
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نشرت الممثلة ليليان نمري صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، استذكرت فيها والدتها الراحلة، الممثلة عليا نمري، بكلمات مؤثّرة، وقالت: "عليا يا إمي، يا دمعة الحرقة اللي راحت والل جايي، وكل اللي باقي بالهالعمر".
 
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