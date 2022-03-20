المرأة

لاوّل مرّة قمر تظهر بالحجاب... ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
20-03-2022 | 03:46
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نشرت الفنانة قمر، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بالحجاب لاوّل مرّة، وذلك بسبب تواجدها في المملكة العربيّة السعودية.
 
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قمر

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