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المرأة
لاوّل مرّة قمر تظهر بالحجاب... ما القصة؟ (صورة)
Lebanon 24
20-03-2022
|
03:46
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نشرت الفنانة قمر، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بالحجاب لاوّل مرّة، وذلك بسبب تواجدها في المملكة العربيّة السعودية.
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