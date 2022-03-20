هل زواجك قوي؟.. 10 أسئلة تختبر قوة زواجك

العلاقات الطويلة الأمد مثل الزواج، تتعرض للعديد من العوامل والظروف والأزمات التي تهدد استقرارها واستمرارها، وهو ما تتخطاه العلاقات الناجحة القوية.إذا كنتِ ترغبين في اختبار مدى قوة زواجك وقدرته على الاستمرار أمام عوامل الزمن وظروف الحياة، أجيبي عن الأسئلة التالية:1- هل تشعرين بأنكِ وزوجك صديقان؟في بداية الزواج يمكن الاعتماد على الحب فقط، ولكن مع مرور الوقت يحتاج الزوجان إلى تكوين صداقة بينهما تجعلهما أكثر قرباً وانسجاماً، وتسهم في تعزيز قوة الزواج وضمان استمرارية العلاقة.2- هل يمتلك كل منكما مساحة شخصية؟علاقة الصداقة بين الزوجين لا تتناقض مع امتلاك كل منهما لمساحة شخصية، يمارس فيها اهتماماته الخاصة، ويتواصل مع أصدقائه ومن المهم أن يحترم كل طرف المساحة الشخصية لشريك حياته.3- هل تقفان على أرض مشتركة؟الاختلاف بين الزوجين لا يقلل من قدر الحب بينهما، ولكن يجب أن يتفق الزوجان في الأمور المهمة التي تؤسس جوهر الأسرة، فاستمرار الحياة الزوجية يتطلب وقوف الزوجين على أرض مشتركة.4- هل تعرفان الوقت المناسب لكسر الروتين؟الحياة المستقرة تحتاج إلى روتين ثابت ينظمها ويضمن فيها الأمان والاستقرار، ولكن من وقت لآخر يجب كسر الروتين حتى لا يتسلل الملل إلى الحياة الزوجية ويؤدي إلى الفتور، ومعرفة الوقت المناسب لكسر الروتين هو ما يضمن استمرار الحياة الزوجية دون ملل أو فتور.5- هل تتحدثان عن العلاقة الحميمة بارتياح وشفافية؟العلاقة الحميمة من أهم أساسيات الحياة الزوجية السعيدة والقوية، وإمكانية الحديث عن العلاقة الحميمة دون قلق أو محاولة لإخفاء تفاصيل، يعني أن العلاقة بين الزوجين قوية ومطمئنة.6- هل تؤثر الخلافات على علاقتكما؟في العلاقات الصحية القوية، يكون الحب أقوى من الخلافات، فيستطيع الزوجان الخلاف معاً باحترام، ويتمكنان من حل المشاكل دون أن تتأثر علاقتهما.7- هل يقدّم كل منكما الدعم للآخر؟حتى يزدهر الزوجان، فإنهما بحاجة إلى تبادل الدعم، من أجل تخطي الأزمات وتحقيق الأهداف، وفكرة أن زوجك يقدم لكِ الدعم الذي تحتاجين إليه أم لا هو أمر مفصلي في تقييم زواجك.8- كيف تتخطيان فترات الركود؟أي علاقة تشبه المنحنى، تحمل فترات صعود تكون العلاقة فيها بأفضل حالاتها، بالإضافة إلى فترات ركود تعاني فيها العلاقة من الانخفاض. وفترات الركود هي وسيلة جيدة لاكتشاف مدى قوة العلاقة، هل يتخطاها الزوجان بسلام وينتصر الحب، أم إنها تترك آثاراً سيئة تضر العلاقة على المدى الطويل؟9- هل تقتربان أم تبتعدان مع الوقت؟الزمن عامل كاشف للعلاقات، فالعلاقة القوية تزداد قيمة وثباتاً مع مرور الوقت، والعكس في العلاقات الهشّة.10- هل حياتك أفضل مع زوجك أم بدونه؟تخيلي حياتك بدون زوجك، وقارنيها وأنت معه. إذا وجدتِ أن حياتك معه أفضل وأكثر سعادة ونجاحاً، فهذا يعني أنكما تتمتعان بزواج قوي يمكنه التغلب على الأزمات والاستمرار.