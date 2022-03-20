ملكة جمال لبنان السابقة بفستان أبيض مثير.. شاهدوا كيف بدت

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق مجموعة صور لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على انستغرام. وظهرت رزق بفستان أبيض مثير من إحدى السهرات برفقة صديقاتها.