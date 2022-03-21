ماسك النشا لتبيض البشرة كالقطن

البشرة هى من أكثر أجزاء الجسم عرضة لأشعة الشمس والأتربة والأوساخ ، وتحتاجين إلى ما يخلصها من الإسمرار والشوائب المتراكمة عليها ، وتَخِّشين مستحضرات التجميل نظراً لكونها غالية الثمن ومن جهة أخري تحتوي على بعض المواد الكيميائية والتي قد تتفاعل مع بشرتك فتسبب لها الضرر ، ولهذا أعددنا اليكِ عزيزتي القارئة هذا المقال خصيصاً لكِ لتتعرفي فيه على فوائد ماسك النشا للبشرة فتابعينا .فوائد ماسك النشا للبشرة :

١.يعمل النشا على إزالة خلايا الجلد الميت من البشرة مما يمنح البشرة النضارة والجمال .٢.يحتوي النشا على مواد مضادة للالتهابات تعالج مشكلات البشرة مثل مشكلة الطفح الجلدي وغيرها ، كما أنه يساعد على تهدئة البشرة من الإحمرار وغيره .٣.مفيد لمن يمتلكون بشرة دهنية ، حيث أنه يقوم بإمتصاص الدهون الزائدة من البشرة مما يحد من اللمعان الزائد بها .٤.تعالج حبوب الشباب بفضل إحتوائه على مواد مضادة للأكسدة .٥.يعمل على تغذية البشرة لإحتواء النشا على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي ، وفيتامين أ بالإضافة إلى بعض العناصر المعدنية مثل الزنك والكالسيوم وغيرها .٦. يعزز من إنتاج الكولاجين بالبشرة مما يسهم في محاربة تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة به .٧.يساهم في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة بها .٨.يعمل على ترطيب البشرة بفضل إحتوائه على فيتامين ب ١،٢ والتي يمنحها الرطوبة والحماية من الجفاف .