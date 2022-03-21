عقد قران إبنة أصالة... شام! (صور)

احتفلت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة بعقد قرانها، بحضور العائلة والداعية مصطفى حسني وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية الستوري عبر صفحتها على "إنستغرام".