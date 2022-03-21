المرأة

عقد قران إبنة أصالة... شام! (صور)

Lebanon 24
21-03-2022 | 06:00
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احتفلت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة بعقد قرانها، بحضور العائلة والداعية مصطفى حسني وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية الستوري عبر صفحتها على "إنستغرام".
 
 
 
المصدر: اليوم السابع
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شام الذهبي

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