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المرأة
عقد قران إبنة أصالة... شام! (صور)
Lebanon 24
21-03-2022
|
06:00
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احتفلت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة بعقد قرانها، بحضور العائلة والداعية مصطفى حسني وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية الستوري عبر صفحتها على "إنستغرام".
المصدر: اليوم السابع
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