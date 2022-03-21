إطلالة غير موفقة لنادين نسيب نجيم في الموركس دور بدبي.. والجمهور: "ليش هيك لابسة" (صور)

فازت الممثلة نادين نسيب نجيم بجائزة أفضل ممثلة عربية في حفل الموركس دور الذي أقيم أمس الأحد في دبي.

وظهرت نادين بفستان أسود من دون أكمام ويتميز بالريش في الجزء السفلي .

ونسقت مع الفستان حذاء باللون الفضي وحقيبة صغيرة باللون الأسود.

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A post shared by جو معوّض Joe Mouawad (@lebanesebeautyqueens)





واعتمدت نادين تسريحة الشعر المموج .

انقسم الجمهور حول إطلالة نادين، فمنهم من أثنى عليها في حين ان البعض الآخر لم تعجبه، مشيرا إلى ان النجمة اللبنانية عودت الجمهور على إطلالات أفضل، فمنهم من قال: "ليش هيك لابسة، اول مرة ما حبيت، التنسيق غلط ستايها احلى من هيك بكتير. "

هذا وانتشر عدة فيديوهات في الحفل لنادين وهي تستمتع وترقص.