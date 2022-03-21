المرأة

من أجمل الإطلالات: ماغي بو غصن تخطف الأنظار في الموركس دور بدبي.. وفيديو لها مع "أيمن" التركي ينتشر!

Lebanon 24
21-03-2022 | 04:21
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خطفت الممثلة ماغي بوغصن الأضواء خلال مشاركتها أمس الأحد بحفل الموركس دور الذي أقيم في دبي.

 

وارتدت ماغي فستانا طويلا بكم واحد وبفتحة عند الجانب من توقيع دار labourjoisie. واعتمدت الشعر المموج وماكياجا ترابيا.

 

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)


 
 

وأشاد المتابعون بإطلالة ماغي التي اعتبرت من أفخم الإطلالات في الموركس دور.

 

من جهة أخرى، انتشر فيديو لماغي مع الممثل التركي الشهير اوغور غونيس، الذي جسد دور أيمن في مسلسل "مرارة الحب" وظهرت وهي تخبره بأنه مشهور في لبنان.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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