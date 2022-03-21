نصائح تجعل عطرك يدوم لفترة أطول

نقدم اليك مجموعة من النصائح التي من شأنها إطالة رائحة العطور على الجسم والملابس، وإدامتها لوقت أطول:1- عدم فرك اليدين ببعضهما بعد وضع العطرتبرر فنانة التجميل الأميركية، روزي جونستون، هذا الأمر بأن مكونات العطور، لاسيما تلك المصنوعة من الحمضيات والأزهار لها عمر أقصر، وفركها على المعصمين يؤدي إلى تسريع عملية اختفاء رائحتها، معتبرةً أن فرك اليدين أمر غريزي لدى الإنسان بسبب التعرق، ومع مرور الوقت ظن الناس أن هذه العادة تساعد في إدامة رائحة العطور، والواقع هو العكس تماماً.2- وضع العطر بعد الاستحمام مباشرةيعتقد أكثر البشر أن وضع العطر يكون قبل الخروج من المنزل أو عند الاقتراب من المكان المنوي الذهاب إليه، إلا أن موقع FragranceX، المتخصص في بيع العطور، يؤكد أن وضع العطر على جسد الإنسان بعد الاستحمام مباشرة يؤدي إلى ترطيب البشرة، وتثبيت عطرك بشكل أفضل.3- نقاط النبض في الجسميساعد وضع العطر على نقاط النبض في إطلاق الرائحة طوال اليوم، وذلك لأن العطر يتفاعل مع الحرارة، وبالتالي يفضل رش العطر على مؤخرة العنق وباطن المرفقين والرسغين.

4- فوق الأذنين وخلف شحمتيهمالا تستغرب هذا الأمر إطلاقاً، فالمناطق الدهنية هي الأعلى قدرة على الحفاظ على رائحة العطر، لهذا فإن الجزء العلوي من أذنيك والشحمتين اللتين تعتبران أكثر دهنية في جسمك، ستكون مكاناً مناسباً لرش العطر.5- بشرة رطبةيفضل ترطيب البشرة قبل رش العطر، لكن يخشى أن تختلط رائحة العطر برائحة المرطب، أو أن تغلب رائحة المرطب تلك على رائحة العطر، لهذا يجب ترطيب البشرة بعناية فائقة وبمرطبات لها رائحة خفيفة جداً، حتى إن بعض الخبراء ينصحون بدهن الجسم بالفازلين قبل رش العطر.6- حفظ العطر بعيداً عن الضوءيفضل أن يتم إبعاد العطر عن الضوء بشكل كامل، فلا نضعه أمام النوافذ أو نعرضه مباشرة للضوء، وعلى الأخص ضوء الشمس الذي بإمكانه تفكيك جزيئات العطر وأكسدته وتغيير رائحته.7- لا لتخزين العطر في الحمامبسبب الرطوبة والضوء والبخار، فقد تتفاعل مكونات العطر مع هذه العوامل وتتغير رائحته، لهذا ينصح الخبراء بتخزين زجاجات العطور في مكان بارد وجاف، مثل خزانة الملابس.8- لا لوضع العطر مباشرة على الملابسينصح خبراء العطور برشه على الجسم مباشرة، ذلك أنه قادر على التفاعل مع زيوت الجسم، ويصدر رائحة أجمل وتدوم أطول، وبالتالي لا حاجة لرش العطر على الملابس.9- استخدام منتجات متطابقةينصح باستخدام المرطب والغسول وصابون الجسم من نفس نوع عطرك، وهو أمر قد يكون مكلفاً بعض الشيء، إلا انه يضمن لك ثبات رائحة عطرك أطول فترة ممكنة وربما تمتد لأكثر من يوم كامل.