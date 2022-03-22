فنانة إماراتية تتغزل بقصي خولي وتطلب التمثيل معه (فيديو)

عبرت الفنانة الإماراتية بلقيس عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل فنانة خليجية ضمن جوائز "موريكس دور" إنترناشيونال الذي أقيم في دبي وقالت إن هذه الجائزة تحمل معنى كبير لكل فنان عربي، ووجود الجائزة هذا العام في دبي زاد الخبر خيرين.

وأشارت بلقيس في لقاء خاص مع "زهرة الخليج" إلى أن إطلالتها من تنسيق الستايلست سيدريك حداد والتي اختارها من دار الأزياء الإيطالية دولتشي آند غابانا.

وكشفت بلقيس أن جدولها في شهر رمضان المبارك سيكون مليئاً بالأعمال الخاصة بالشهر الكريم، حيث ستقدم أعمالاً دعائية وإعلانية لشركات عالمية، كما ستطلق أغنيات مصورة بعد انتهاء رمضان.

وأكدت بلقيس أنها من عشاق النجم السوري قصي خولي الذي تنتظر أعماله لتتابعها، وقالت: "قصي صديقي ولأنه شخص حقيقي أحب متابعة أعماله على التلفزيون، قصي خولي خياري المفضل".

ووجهت بلقيس دعوة لقصي لتقديم تجربة درامية مشتركة، وقالت: "شو قصي هل تقبل أن أكون بطلة معك في مسلسل؟".