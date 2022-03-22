المرأة

بعد الجدل الذي أثارته إطلالتها في دبي.. هكذا ردت نادين نسيب نجيم على منتقدي فستانها في الموركس دور (صور)

Lebanon 24
22-03-2022 | 04:18
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بعد الانتقادات التي طالت إطلالة الممثلة نادين نسيب نجيم في حفل الموركس دور الذي أقيم مساء الأحد في دبي، نشرت نادين صورا لها عبر حسابها الخاص على انستغرام بالفستان الأسود الذي كان محط التعليقات.

 

وعلقت نادين على الصور قائلة: "أتمنى ان يكون قد أعجبكم اللوك. أنا شخصيا أغرمت به. السر في الجمال والموضة ان تعرف ان تختار ما يجعلك تشعر بالراحة وما يليق بك"، وذلك ردا على كل ما أثير من جدل حول إطلالتها.

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

 

 

وانقسم الجمهور حول إطلالة نادين في دبي، فمنهم من أثنى عليها في حين ان البعض الآخر لم تعجبه، مشيرا إلى ان النجمة اللبنانية عودت الجمهور على إطلالات أفضل،ومن بين التعليقات: "ليش هيك لابسة، اول مرة ما حبيت، التنسيق غلط ستايلها احلى من هيك بكتير. "

المصدر: "رصد" لبنان 24
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