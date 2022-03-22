ابنة جورج وسوف الوحيدة كبُرت وأصبحت رياضية... تعرفوا إلى "عيون" (فيديو)

احتفلت بطلة الراليات والزوجة السابقة للفنان السوري جورج وسوف ندى زيدان بمناسبة عيد الأم بطريقة مميّزة مع طفلتها الوحيدة "عيون"، وهو ما شكّل مفاجأة كبيرة لمحبّي "سلطان الطرب" بعد رؤية الطفلة وقد كبُرت وتغيّرت ملامحها بالكامل.

وروت بطلة الرالي قصّتها مع الأمومة بطريقة ممتعة فكتبت: "عندما بلغت عمر الخمس والثلاثين... بصراحه كنت شايلة فكرة الأمومة والإنجاب من بالي... وعندما جاءت مشيئة الله أن أرتبط وأحمل بابنتي عيون كنت في عمر 38، كانت هذه الفتره غير بسيطه عليّ لعدة أسباب.. وكانت الدكتوره التي تتابعني تلاحظ علي إني أدخل في بعض الأوقات بحاله اكتئاب... فسألتني اذا كنت نفسياً محضّرة مسبقاً لهذا الحمل... فكان ردّي طبعاً بـ لا".

وأضافت: "عندما أنجبت ابنتي عيون، كان وزني قد زاد ثلاثين كيلو عن وزني الطبيعي... وأخدت فتره طويلة لرجعت لوزني الطبيعي بعد أن عالجت مشكله خمول الغده الدرقيه... وكان هذا التغير صعب كتير عليّ... وعندما كنت أنظر إلى نفسي لم أكن راضيه عنها... مما سبّب لي اكتئاب ما بعد الولادة، إلى أن نصحني صديق عزيز ومقرّب نصيحة لن أنساها أبداً".

وتابعت قصتها المؤثرة: "يا ندى جمعي قد ما تقدري من ذكريات مع بنتك... عيشي كل لحظه معها واستمتعي فيها... لأنها راح تكون ثروتك لما تكبري... كان يضحك ويقلي يعني لما تصيري عجوز وع العكازة تقعدي وتذكري عيون في كل مرحله من عمرها... راح تكون هاللحظات تسوى كنوز الدنيا عندك. ومن لحظتها قلت لنفسي معو حق... هيدي اللحظات ماراح ترجع ومشاعر الأمومه لا يمكن أن أعيشها إلا مع بنتي... فحضنتها من أشهرها الأولى... وعشت معها كل لحظه ودقيقه ورميت الماضي ورائي... فخرجت من دائره الصراع وحالة الاكتئاب ورجعت لي نفسي وسعادتي".

واختتمت زيدان رسالتها بالقول: "نعم الإنجاب ليس سهلاً، والاعتناء بطفل ليس بتلك السهوله، وتحمّل مسؤولية هالطفل أبداً مش سهلة من جميع النواحي... لكن الشي الرائع والجميل إنك عم تتعبي على شيء منك".

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ونشرت ندى زيدان أيضاً صورة ظهرت فيها مع ابنتها وهما تمارسان لعبة القوس والنشّاب باحتراف، وعلّقت عليها بالقول: "إلى كل أم... الأمومة ليست نظرة الآخرين لك وانطباعهم عنك... بل هي كيف يراك طفلك وكيف ينظر إليك... فكوني لها".

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كما شاركت متابعيها بمقطع فيديو بدت فيه وهي تدرّب ابنتها على الرياضة وتراقبها عن كثب لتنجح... وعلّقت عليه قائلةً: "أنا الأم، أنا المرأة العاملة، أنا الرياضة المحترفة، أنا لها، يوم أم سعيد على الجميع".