أنغام تُجبَر على الانسحاب عن المسرح لهذه الأسباب!

فاجأت الفنانة أنغام جمهورها، في الحفل الذي أقيم الاثنين في دار الأوبرا المصرية، احتفالاً بعيد الأم، بالانسحاب من على المسرح وعدم استكمال الحفل احتجاجاً على رداءة الصوت، الذي حدث أكثر من مرة، أثناء عزف الأوركسترا أغنياتها، التي كانت تنوي تقديمها في الحفل.وظل الجمهور ينادي على أنغام، بسبب عدم وصول الصوت إليهم في المسرح الكبير، ما جعلها تعتذر إليهم قائلةً: "سامحوني معلش أنا آسفة".أزمة الصوت تكررت في الحفل مرتين، ما جعل أنغام تترك المسرح انتظاراً لحلّ المشكلة، وقدّمت خلال 40 دقيقة 3 أغنيات فقط، من بينها "حالة خاصة" و"أساميك الكتيرة".