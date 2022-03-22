كيم كاردشيان تحاول بيع حذاء تلقته هدية من طليقها

يبدو أن نجمة برامج الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، تحاول التخلص من كل شيء يخص زوجها السابق كانييه ويست، بما في ذلك أحذيتها من العلامة التجارية "Yeezy" الخاصة به.وكشفت صحيفة "Page Six"، المهتمة بأخبار المشاهير، أن النجمة صاحبة الـ41 عاماً، نشرت على موقعها الإلكتروني Kardashian Kloset، صوراً لزوجين مستعملين من الصنادل الشبكية باللون الأسود من العلامة التجارية "Yeezy"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأدرجتهما للبيع مقابل 375 دولارًا، و350 دولارًا.وذكرت النجمة الأميركية، في منشورها، أن زوجي الصنادل متوفران بمقاس 37 (مقاس أميركي من 6 إلى 6.5)، بما في ذلك الصندوق وعبوة الشحن.