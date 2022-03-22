المرأة

كيم كاردشيان تحاول بيع حذاء تلقته هدية من طليقها

Lebanon 24
22-03-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-933883-637835484056485101.jpeg
Doc-P-933883-637835484056485101.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن نجمة برامج الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، تحاول التخلص من كل شيء يخص زوجها السابق كانييه ويست، بما في ذلك أحذيتها من العلامة التجارية "Yeezy" الخاصة به. 

وكشفت صحيفة "Page Six"، المهتمة بأخبار المشاهير، أن النجمة صاحبة الـ41 عاماً، نشرت على موقعها الإلكتروني Kardashian Kloset، صوراً لزوجين مستعملين من الصنادل الشبكية باللون الأسود من العلامة التجارية "Yeezy"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأدرجتهما للبيع مقابل 375 دولارًا، و350 دولارًا. 
وذكرت النجمة الأميركية، في منشورها، أن زوجي الصنادل متوفران بمقاس 37 (مقاس أميركي من 6 إلى 6.5)، بما في ذلك الصندوق وعبوة الشحن. 
 


وفي حين أنه من المنطقي أن ترغب كيم كاردشيان في التخلي عن الصنادل التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بطليقها كانييه ويست، إلا أن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي اتهموها بمحاولة جني الأرباح، معتبرين أنها حصلت على تلك الأحذية مجانًا من زوجها السابق، حيث كتب أحدهم: "بيع الأشياء التي حصلت عليها مجانًا، عندما تكون بالفعل ثرياً أمر سيئ للغاية". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2022-03-22
12:00 | 2022-03-22
11:11 | 2022-03-22
09:00 | 2022-03-22
08:40 | 2022-03-22
06:00 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website