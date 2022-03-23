المرأة

ما حقيقة خلع هذه الممثلة الشهيرة الحجاب؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 06:00
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أثارت صورة نشرتها الفنانة حلا شيحة للاحتفال بعيد الأم جدلا كبيرا بين جمهورها.

وجهت حلا شيحة رسالة خاصة لوالدتها احتفالا بعيد الأم، ونشرت صورتها مع ابنتها الصغيرة.
 
وتلقت حلا شيحة تعليقات كثيرة على الصورة منها أسئلة من جمهورها حول خلعها للحجاب مجددا.
 
 
لكن مع التدقيق في الصورة يتضح أنها ابنتها الصغيرة، سواء لون الشعر الأصفر أو حجم اليد الصغير.

تجاهلت حلا الرد على هذه التعليقات ونشرت صورة جديدة لها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram وظهرت فيها بالحجاب وسألت جمهورها عن طقوسهم في رمضان.
 
 
وجاء في رسالة حلا شيحة إلى والدتها: حبيبتي يا أمي الحنان كله والعزوة والسند الجميل والطيبة النادرة والحكمة والصبر علينا، عمرك أبدا ما اتعصبتي علينا ودايماً تحتوي وعمري ما خفت اتكلم معاكي واحكيلك دايماً جميلة حتي في زعلك، متفهمة ولو كلمة مش عجباكي تكتفي برد محايد بتحبي الضحك ودمك خفيف، كرمك لما حد يزورك واستقبالك وروحك الجميلة .. ربنا يخليكي لينا ويسعد قلبك دايما".
 
(في الفن المصري)
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