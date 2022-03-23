المرأة

جويل مردينيان تظهر بالمايوه على أحد شواطئ دبي.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
23-03-2022 | 05:00
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نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت جويل بمايوه أبيض على أحد شواطئ دبي.

 

A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 

وكان برنامج جويل، "جويل بلا فلتر"، الذي عرض على منصة شاهد نت، أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً لأنه تناول تفاصيل حياتها اليومية، وخلافاتها الحادة مع زوجها كمال قدورة، والتي وصلت إلى مرحلة الطلاق. لكن عادت الأمور إلى مجاريها وجدّد الثنائي مراسم زفافه في المالديف.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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