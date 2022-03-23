المرأة

إليكِ قواعد التسوّق الصحي استعداداً لشهر رمضان

Lebanon 24
23-03-2022 | 17:00
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مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يكون التسوق من أولويات كل ربة منزل، حيث إن وجود المواد الغذائية في المنزل، يوفّر الوقت والجهد خلال ساعات الصيام، فلا تضطرين لإهدار وقتك وطاقتك في الذهاب للتسوّق.
 
ولكن قبل الشراء، عليكِ أن تحافظي على تسوّق صحي، حتى يساعدك في الحفاظ على صحتك وصحة أسرتك خلال الشهر الكريم.
 
تابعي القراءة لتحصلي على أهم قواعد التسوّق الصحي استعداداً لشهر رمضان.
 
أنشئي قائمة التسوّق قبل الذهاب إلى المتجر، حتى تتمكني شراء كل ما تحتاجين إليه دون نسيان شيء، ودون شراء أشياء غير ضرورية، وأيضاً من أجل توفير وقتك وطاقتك داخل المتجر.
 
عند التسوق، ابدئي بالمواد غير الغذائية، ثم الأطعمة المعلبة التي لا تحتاج إلى تبريد، بعد ذلك يمكنك الانتقال إلى الفواكه والخضروات، وأخيراً الأطعمة المجمدة.
 
اختاري الخضروات والفواكه الطازجة بدلاً من المجمدة أو المعلبة أو المخللة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، فالفواكه والخضروات توفر لكِ ولأسرتك مصدر غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، والألياف التي تمنحكم الشعور بالشبع، وتحسّن حركة الهضم. ويُفضّل اختيار ثمار الموسم، وحفظها بالطريقة الصحيحة لمدة ليست طويلة حتى لا تفسد أو تقل قيمتها الغذائية.
 
اختاري المنتجات منخفضة الدهون، مثل اللحم القليل الدهن، والحليب المنزوع الدسم، واختاري الدجاج المنزوع الجلد، وذلك لتجنب إضافة المزيد من السعرات الحرارية على وجباتك.
 
عند شراء الأطعمة المجمدة والمعلبة، تأكدي من أنها مغلّفة بإحكام.
 
تحققي من تاريخ التصنيع وانتهاء الصلاحية لجميع المنتجات التي تختارينها.
 
اشتري منتجات الألبان واللحوم والأطعمة المجمدة في نهاية جولة التسوّق، حتى لا تضطري لإبقائها وقت طويل خارج الثلاجة.
 
اختاري المنتجات الموضوعة في الصف الثاني والداخلي من الرف، حيث من الشائع وضع المنتجات ذات التاريخ التصنيع الأقدم في الصف الأول.
 
تأكدي من فصل الأطعمة الساخنة عن الباردة في أكياس مختلفة عند نقل المشتريات إلى المنزل، وحافظي على درجة حرارة مناسبة للأطعمة الخطرة (مثل اللحوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية) التي تحتاج إلى درجة حرارة محددة حتى لا تفسد.
 
تجنبي شراء المواد الغذائية غير الصحية، مثل اللحوم المصنّعة، والمخللات، والوجبات سريعة التحضير خاصة التي تعتمد على القلي في الزيت.
المصدر: نواعم
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