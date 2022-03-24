أسرار عن حياة نانسي عجرم تُكشف للمرة الأولى!

تنسب المطربة اللبنانية نانسي عجرم الفضل في وصولها للنجومية في عالم الغناء إلى مكتشف موهبتها الأول وهو والدها.



وقالت نانسي عجرم في حوارها مع الإعلامي السعودي داود الشريان ببرنامج "مع الشريان" المذاع عبر قناة MBC1 : بدأت أغني وعمري سنتان، ووالدي اكتشف موهبتي وكان متلهفا لإبرازها، خاصة وأن جدتي كانت تتمع بالصوت الحلو في الغناء، ووالدي كان أمله ظهور موهبة الصوت الجميل بين أولاده، وإصراره وإيمانه بي هما السبب فيما وصلت إليه.

وأضافت : أول أغنية سمعني والدي أغنيها أغنية للأطفال اسمها "عندي بيسي" وأحتفظ بتسجيل لها، وفي نفس الفترة سمعني أغني لفايزة أحمد "أنا قلبي إليك ميال"، أما أول برنامج ظهرت فيه فكان على قناة LBC مع منظمة "يونيسف" ضمن مجموعة من الأولاد، ووالدي طلب مني التصفيق لعمل جو حلو مع الجمهور، وبعدها جاءت مشاركتي في برنامج "نجوم المستقبل"، وبين البرنامجين كنت أغني في حفلات.

وتابعت : كانت عندي في الصغر مشكلة الخجل، ووالدي شجعني على الغناء في أفراح العائلة لاكتسب الثقة بالنفس.



وردا على سؤال عن متابعيها على السوشيال ميديا قالت : عندي متابعون من الجنسين والنساء أكثر وتصل نسبتهن إلى 60%، وأحيانا يطلب مني رجل من الجمهور التقاط صورة ليهديها لزوجته، ويحدث العكس أحيانا عندما تريد صاحبة الصورة أن تغيظ زوجها.