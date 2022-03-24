بعد 25 عاماً على انتخابها.. هكذا أصبحت ملكة جمال لبنان 1997 (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق مؤخرا صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها مع أولادها وذلك بمناسبة عيد الأم .

وعلقت على الصورة بالقول: "انتم عالمي".

جويل انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1997 وعلى الرغم من مرور كل هذه السنوات لا تزال جميلة وتحافظ على الملامح نفسها.

تعمل حاليا جويل في تصميم الأزياء وهي متزوجة من رجل الأعمال عادل نادر ولديهما 3 أبناء .