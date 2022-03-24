فنانة شهيرة في أول ظهور لها بعد أزمة طلاقها: "سامحوني لو شكلي مبهدل" (فيديو)





انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة الشابة منة عرفة لطمأنة جمهورها عليها بعد مضي حوالى شهر على طلاقها من الفنان محمود المهدي. وعلّقت منة على الفيديو قائلةً: "أنا آسفة على شكلي المبهدل ده، أنا حاطة فلتر أصلاً، لو مكنتش حاطة فلتر كنتوا هتتخضوا، مرهقة شوية، لكن الحمد لله".

وأضافت: "أنا كنت منعزلة تماماً، أنا آسفة، شكراً على سؤالكم عليّ، وعلى الدعم النفسي، وعلى رسائلكم اللي كانت بتوصلني، وأنا كده رجعت خلاص، وحشتوني والله".



يُذكر أن محمود المهدي أعلن انفصاله عن منة عرفة للمرة الثانية، وألمح عبر حسابه في "إنستغرام" إلى أن الانفصال مرتبط بوقوفه ضد الفساد.





