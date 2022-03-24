المرأة

هازال كايا تتصدر المشاهدة برحلة عبر الزمن

Lebanon 24
24-03-2022 | 15:00
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بمسلسلها الدرامي التركي الجديد "قصر بيرا"، تصدرت هازال كايا بطلة "فريحة" نسب المشاهدة عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية بعد عرض المسلسل بساعات عبر شاشة المنصة.

الدول العربية
بمجرد عرض حلقات المسلسل التركي الجديد "منتصف الليل في قصر بيرا" عبر نتفليكس تصدّر المسلسل قمة المشاهدة ضمن 10 أعمال درامية آخرى في كثير من دول العالم بداية من تركيا، المملكة العربية السعودية، لبنان، المغرب، البحرين، قطر وباكستان قبرص وسويسرا وبلغاريا وبلجيكا حتى رومانيا.

لأول مرة
أما في الأسبوع الثاني من عرض حلقات المسلسل، فقد حقق نسبة مشاهدة وصلت إلى 14 مليون و690 ألف ساعة وحصل على المرتبة السابعة بين البرامج التليفزيونية غير الإنجليزية عبر المنصة، لتكون أول مرة منذ نشر التقييمات الرسمية لم يخرج مسلسل تركي من القائمة بل العكس تماماً، فقد أضاف مشاهدين وصعد لقمة التصنيفات لينتهي نسبة المشاهدة الكاملة للمسلسل لما يقرب من 30 مليون مشاهدة منذ عرضه حتى الآن وفقاً لتقارير المنصة.
والمسلسل تدور أحداثه حول صحفية تُكلف بإعداد تقرير عن فندق ولكن لسوء الأحوال الجوية تضطر للإقامة فيه، وعند منتصف الليل تبدأ الاحداث وتجد نفسها في زمن آخر.

وجه إعلاني
وكانت هازال كايا بطلة المسلسل قد أنهت أخيراً تصوير حملتها الدعائية الأولى لماركة lancome girl، لتكون أول وجه إعلاني للماركة في تركيا.
المصدر: نواعم
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