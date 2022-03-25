فنانة مشهورة تنجو من الموت بعد حادث طائرة!

عبرت المطربة الأميركية مايلي سايرس عن امتنانها لرسائل الدعم التي تلقتها من الجمهور، عقب نجاتها من حادث طائرة تعرضت له أثناء سفرها إلى دولة باراجوي.



ووجهت مايلي سايرس رسالة إلى الـ163 مليون شخص الذين يتابعوا حسابها على Instagram، أكدت فيها على سلامتها هي ومرافقيها بعد الهبوط الاضطراري للرحلة.

وظهرت "سايرس" وهي تهتف ذعرا، بعد تعرض الطائرة لحادث في الجو، حيث أصابها البرق أثناء عاصفة قوية.

وكتبت مايلي سايرس في رسالتها: "إلى جمهوري وجميع الأشخاص القلقون بعد سماع الأنباء حول رحلتي إلى إسونسيون. تعرضت طائرتنا لعاصفة كبيرة غير متوقعة وأصيبت بالبرق".



وأضافت: "طاقم العمل والفرقة والأصدقاء والعائلة الذين كانوا يسافرون معي بأمان بعد الهبوط الاضطراري. للأسف لم نتمكن من السفر جوا إلى باراجواي. أنا أحبكم".

واضطر قائد الطائرة التي أقلت مايلي سايرس للهبوط اضطراريا بعد تعرض الطائرة للضرر بسبب عاصفة قوية، كما ظهر في الصور احتراق جزء من جسم الطائرة بعد أن أصابه البرق.

(في الفن المصري)