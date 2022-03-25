المرأة

ابنة كيم كاردشيان تنتقدها... ما السبب؟

Lebanon 24
25-03-2022 | 06:00
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يبدو أن "نورث ويست"، ابنة نجمة برامج الواقع الأميركية كيم كاردشيان، لها رأيٌ صريح وواضح عندما يتعلق الأمر بالموضة.
وكشفت كاردشيان، مؤخراً، أن طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات "تشتكي" غالباً من اختيارات كيم لأزيائها وأسلوب ملابسها، ما يثبت أن جميع الأطفال يشعرون بالحرج من والديهم، حتى لو كانت والدتهم واحدة من أشهر النساء في العالم. 
وقالت النجمة الأميركية صاحبة الـ41 عاماً، خلال مؤتمر "فوغ فورس أوف فاشن"، إن ابنتها "عنيدةٌ" للغاية عندما يتعلق الأمر بما ترتديه كيم، حيث إنها تشتكي دائماً من ارتداء والدتها للكثير من الملابس السوداء. 
 
واستذكرت نجمة الواقع أحد المواقف التي حصلت مع ابنتها، حيث قالت إنها ذهبت ذات مرة إلى مدرسة ابنتها في يوم الحب، مرتدية اللون الوردي من رأسها إلى أخمص القدمين، وكانت متحمسة للغاية لدرجة أنها ركضت وعانقتها. 
ولكن نورث قامت بعدها بفتح معطف والدتها، ورأت أن ما تحته باللون الأسود، الأمر الذي دفع الطفلة للقول: " أمي، مازلتِ ترتدين الأسود". 
وأضافت النجمة أن ذوق ابنتها "نورث" مميزٌ للغاية، لدرجة أنها تضطر أحيانًا إلى اصطحابها إلى المدرسة في سيارة منفصلة عن أشقائها، لأنها "تريد موسيقاها الخاصة.. وأجواءها الخاصة". 
وليس من الواضح ما إذا كان لدى "نورث" أي آراء حول "ستايل" صديق والدتها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون. 
يُذكر أن مؤسسة شركة "Skims"، تتشارك "نورث" وأطفالها الآخرين: سانت وشيكاغو وسالم مع طليقها مغني الراب كانييه ويست. 
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