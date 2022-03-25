نجمات اعترفن باستخدام "الفوتوشوب".. من هن؟



خلال الفترة الماضية، أصبحت النجمات أكثر عفوية في تصريحاتهن مع الإعلام والصحافة، ما جعل بعضهن يعترفن باستخدام برامج تعديل الصور قبل نشرها عبر حساباتهن على موقع "إنستغرام"، وهذا ما صدم الكثير من محبيهن، لكن أرادت الفنانات أن يكنّ أكثر اتساقاً وشفافية مع جمهورهن.

من خلال هذا التقرير، نستعرض أبرز النجمات اللاتي اعترفن باستخدامهن "الفوتوشوب"، من أجل تعديل الصور قبل نشرها على "إنستغرام": في مجتمع يسعى إلى الكمال، تحرص النجمات على نشر صور مثالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يبدو جسدهن مثالياً، وبشرتهن رائعة ولا تشوبها شائبة، لكن في الواقع هذا ما هو إلا "فوتوشوب".خلال الفترة الماضية، أصبحت النجمات أكثر عفوية في تصريحاتهن مع الإعلام والصحافة، ما جعل بعضهن يعترفن باستخدام برامج تعديل الصور قبل نشرها عبر حساباتهن على موقع "إنستغرام"، وهذا ما صدم الكثير من محبيهن، لكن أرادت الفنانات أن يكنّ أكثر اتساقاً وشفافية مع جمهورهن.من خلال هذا التقرير، نستعرض أبرز النجمات اللاتي اعترفن باستخدامهن "الفوتوشوب"، من أجل تعديل الصور قبل نشرها على "إنستغرام":

كيم كاردشيان

في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "The View"، كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، عن استخدام المصورين برامج تعديل الصور عند التقاط جلسات تصوير لها، وأحياناً تجعلها تبدو أسوأ من الطبيعي.

تريسي إليس روس

بعدما أثارت النجمة تريسي إليس روس ضجة كبيرة بصورة مُعدلة لها، عبر حسابها على "إنستغرام"، أثناء ارتدائها بدلة جلد سوداء، أعادت نشر الصورة الأصلية؛ لتكشف لمتابعيها الفرق بين قبل وبعد التعديل.

جويل مردينيان

قد تكون النجمات العربيات أقل جرأة بشأن الاعتراف باستخدام برامج تعديل الصور، إلا أن الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان اعترفت بشكل صريح في أحد اللقاءات التلفزيونية بتعديل صورها عبر برامج "الفوتوشوب"، حتى تصبح أكثر مثالية وكمالاً.

(زهرة الخلبج)