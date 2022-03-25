11
o
بيروت
12
o
طرابلس
7
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
3
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
25-03-2022
|
09:00
A-
A+
A+
A-
هاجم رجل الأعمال السعودي محمد الحمود طليقته عارضة الأزياء "مودل روز" متهماً إياها بخيانته وسرقته، بعد أيام قليلة على إعلانها خلعه.
وقال الحمود عبر فيديو نشره في تطبيق "سناب شات": "الحمد لله ضميري مرتاح. الواحد ينام وهو مظلوم أفضل ما ينام وهو ظالم". وأضاف: "كفاية إنها جايبة شهود، من طرف شخص خانتني معاه، هذا بينها وبين ربي. ويوم القيامة ربي يسألها منو هذا؟ ونشوف الجواب بعده. بعد الخيانة وسرقة أموال الشركة، رفعت قضية طلاق، فكيف أطارد وحدة خانتني؟".
وردّت عليه "مودل روز" في فيديو قائلةً: "الله لا يرزقكم بواحد مثل محمد، والله ما أتمناه لعدوي، كلمة عنده شركات وعنده وعنده، ما عنده إلا الحاوي". وأضافت: "انتوا تعرفون إيش قاعد يسوي، قاعد يتصيد البنات اللي عندهم فلوس، أنا راسلة ناس يطقونه! الصورة اللي حطّها عينه منفوخة ويده مدري وش فيها، هذي بعد ما سوى عملية زراعة الشعر. وكلكم عارفين اللي يسوي عملية زراعة شعر، اعملوا بحث على "غوغل"، هو منتفخ وجهه من عملية زراعة الشعر. أنا عندي الصورة الأساسية، بدك تكذب إكذب كذبة تتصدّق".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟
Lebanon 24
منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟
07:10 | 2022-03-25
25/03/2022 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
02:15 | 2022-03-25
25/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكشف تفاصيل جريمة أنصار.. هكذا حصلت وهؤلاء هم المتورطون!
Lebanon 24
الجيش يكشف تفاصيل جريمة أنصار.. هكذا حصلت وهؤلاء هم المتورطون!
15:17 | 2022-03-25
25/03/2022 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من مغارة جريمة أنصار.. إليكم الصور
Lebanon 24
مشاهد من مغارة جريمة أنصار.. إليكم الصور
13:27 | 2022-03-25
25/03/2022 01:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة أنصار.. الأدلة الجنائية تصل إلى مكان الجثث (فيديو)
Lebanon 24
جديد جريمة أنصار.. الأدلة الجنائية تصل إلى مكان الجثث (فيديو)
04:33 | 2022-03-25
25/03/2022 04:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
17:00 | 2022-03-25
ماهلاغا جابري بصور تسحر القلوب
15:00 | 2022-03-25
فنانة شابة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة... تعرضت لحادث سير مروّع وهذا ما كشفه زوجها (صور)
12:00 | 2022-03-25
نجمات اعترفن باستخدام "الفوتوشوب".. من هن؟
06:00 | 2022-03-25
ابنة كيم كاردشيان تنتقدها... ما السبب؟
03:00 | 2022-03-25
فنانة مشهورة تنجو من الموت بعد حادث طائرة!
17:00 | 2022-03-24
ملكة جمال لبنان السابقة في أحدث إطلالة لها.. والجمهور يعلق: "بتشبه حبيبة كريستيانو"
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
09:00 | 2022-03-25
26/03/2022 05:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
06:00 | 2022-03-25
26/03/2022 05:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
26/03/2022 05:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact