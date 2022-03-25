المرأة

بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!

Lebanon 24
25-03-2022 | 09:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجم رجل الأعمال السعودي محمد الحمود طليقته عارضة الأزياء "مودل روز" متهماً إياها بخيانته وسرقته، بعد أيام قليلة على إعلانها خلعه.

وقال الحمود عبر فيديو نشره في تطبيق "سناب شات": "الحمد لله ضميري مرتاح. الواحد ينام وهو مظلوم أفضل ما ينام وهو ظالم". وأضاف: "كفاية إنها جايبة شهود، من طرف شخص خانتني معاه، هذا بينها وبين ربي. ويوم القيامة ربي يسألها منو هذا؟ ونشوف الجواب بعده. بعد الخيانة وسرقة أموال الشركة، رفعت قضية طلاق، فكيف أطارد وحدة خانتني؟".

وردّت عليه "مودل روز" في فيديو قائلةً: "الله لا يرزقكم بواحد مثل محمد، والله ما أتمناه لعدوي، كلمة عنده شركات وعنده وعنده، ما عنده إلا الحاوي". وأضافت: "انتوا تعرفون إيش قاعد يسوي، قاعد يتصيد البنات اللي عندهم فلوس، أنا راسلة ناس يطقونه! الصورة اللي حطّها عينه منفوخة ويده مدري وش فيها، هذي بعد ما سوى عملية زراعة الشعر. وكلكم عارفين اللي يسوي عملية زراعة شعر، اعملوا بحث على "غوغل"، هو منتفخ وجهه من عملية زراعة الشعر. أنا عندي الصورة الأساسية، بدك تكذب إكذب كذبة تتصدّق".


المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
17:00 | 2022-03-25
15:00 | 2022-03-25
12:00 | 2022-03-25
06:00 | 2022-03-25
03:00 | 2022-03-25
17:00 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website