بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!

هاجم رجل الأعمال السعودي محمد الحمود طليقته عارضة الأزياء "مودل روز" متهماً إياها بخيانته وسرقته، بعد أيام قليلة على إعلانها خلعه.وقال الحمود عبر فيديو نشره في تطبيق "سناب شات": "الحمد لله ضميري مرتاح. الواحد ينام وهو مظلوم أفضل ما ينام وهو ظالم". وأضاف: "كفاية إنها جايبة شهود، من طرف شخص خانتني معاه، هذا بينها وبين ربي. ويوم القيامة ربي يسألها منو هذا؟ ونشوف الجواب بعده. بعد الخيانة وسرقة أموال الشركة، رفعت قضية طلاق، فكيف أطارد وحدة خانتني؟".وردّت عليه "مودل روز" في فيديو قائلةً: "الله لا يرزقكم بواحد مثل محمد، والله ما أتمناه لعدوي، كلمة عنده شركات وعنده وعنده، ما عنده إلا الحاوي". وأضافت: "انتوا تعرفون إيش قاعد يسوي، قاعد يتصيد البنات اللي عندهم فلوس، أنا راسلة ناس يطقونه! الصورة اللي حطّها عينه منفوخة ويده مدري وش فيها، هذي بعد ما سوى عملية زراعة الشعر. وكلكم عارفين اللي يسوي عملية زراعة شعر، اعملوا بحث على "غوغل"، هو منتفخ وجهه من عملية زراعة الشعر. أنا عندي الصورة الأساسية، بدك تكذب إكذب كذبة تتصدّق".