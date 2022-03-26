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المرأة
نادين نجيم تخطف الانظار بإطلالتها المثيرة... ظهرت بتنورة قصيرة جدّاً! (صورة)
Lebanon 24
26-03-2022
|
03:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث خطفت الانظار فيها بإطلالة مثيرة بتنورة حمراء قصيرة.
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نادين نجيم
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