ليليان نمري حزينة: "صارت العيشة بتخوّف بحياتها ما صارت" (صورة)

نشرت الممثلة ليليان نمري، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، عبّرت فيها عن حزنها من الجريمة المروّعة التي حصلت في بلدة أنصار الجنوبيّة. وقالت "طالما بلبنان ما فيه إعدام، رح يصير أفظع ورح يضلوا المجرمين سارحين، والمسؤولين مطنشين، والناس ساكتين، صارت العيشة بلبنان كتير بتخوّف، بحياتها ما صارت، الله ينجينا".