المرأة

شقيقة جيسيكا عازار تخطف الانظار بإطلاتها المثيرة بالاسود... هكذا رقصت في عرس إبنة أصالة (صور)

Lebanon 24
26-03-2022 | 04:23
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خطفت جينيفر عازار، شقيقة الاعلاميّة جيسيكا عازار الانظار بإطلالتها المثيرة، بفستان أسود، في حفل زفاف شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة في مصر.
ونشرت جينيفر فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص وتغنّي بفرح.
 
 
 
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