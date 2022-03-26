المرأة

نجوم ونجمات أزواج.. أشهر الثنائيات في عالم الفن والواقع

Lebanon 24
26-03-2022 | 14:00
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الكثير من قصص الحب الحقيقية ولدت من خلال الأعمال الفنية بين النجوم، ومنهم من تكللت قصص حبهم بالزواج، وأصبحوا مشاهير وثنائيات بالفن وبالواقع.

وهناك العديد من الثنائيات بالوسط الفني أحبها الجمهور، وحققت نجاحات من خلال أعمالها. نستعرض أبرز الزيجات والثنائيات الفنية، التي سحرت قلوب المشاهدين في تقريرنا التالي:

ليلى مراد وأنور وجدي

ارتبط الثنائي الفني بعلاقة حب توجت بعد ذلك بالزواج، إذ تزوجا قبل انتهاء تصوير أحداث فيلمهما "ليلى بنت الفقراء" عام 1945، وتوالت بعد ذلك الأفلام التي جمعت بينهما، ومنها: "عنبر، أنا قلبي دليلي، وحبيب الروح".

فؤاد المهندس وشويكار

يعدان من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما والمسرح العربي، وكان لقاؤهما الأول من خلال مسرحية "السكرتير الفني"، وشاءت الأقدار أن يجمع بينهما رباط الحب والزواج. التفاهم بين فؤاد المهندس وشويكار في المنزل والعمل، ساعد على تألقهما فنياً، إذ قدما معاً مجموعة من الأعمال السينمائية الرائعة، التي حصدت إيرادات عالية، ومنها: "اقتلني من فضلك" إنتاج 1965، و"المليونير المزيف" 1968، و"أنا ومراتي والجو"، و"العتبة جزاز"، و"فيفا زلاطا" إنتاج 1976.

حسين فهمي وميرفت أمين

تحول مشهد سينمائي أيضاً إلى حقيقة في حياة حسين فهمي وميرفت أمين، فبعد الانتهاء من تصوير فيلم "مكالمة منتصف الليل" عام 1978، كانت ميرفت أمين ترتدي فستان الفرح لزفافها إلى حسين فهمي، فقرر بعدها الثنائي الذهاب إلى المأذون، والزواج على أرض الواقع بملابس التصوير، وعقد قرانهما في اليوم نفسه.

نور الشريف وبوسي

حب من أول نظرة، شعر به نور الشريف بعد لقائه الأول مع الفنانة بوسي، أثناء تصوير مسلسل "القاهرة والناس"، وكانت بوسي حينها بعمر خمسة عشر عامًا، وبدأت قصة الحب بينهما.

رشدي أباظة وسامية جمال

جمع هذا الثنائي فيلم "الرجل الثاني"، وبدأ التعارف أثناء تصوير الفيلم. ودعت سامية أباظة إلى منزلها لتناول العشاء سويًا، فوقع في حبها، وقررا الزواج عام 1962، واستمر زواجهما حتى 1977.

عمر الشريف وفاتن حمامة

التقى النجمان في فيلم "صراع في الوادي" عام 1954، وأصيب عمر الشريف أثناء التصوير برصاصة في صدره في سياق سيناريو الفيلم، لتأتي فاتن حمامة وتحتضنه، إلا أنها جاءت وقبلته قبلة خارج النص، ليطلب منها الشريف الزواج بعد انتهاء التصوير.

حسن الرداد وإيمي

لمدة تسعة أعوام كان حسن الرداد وإيمي سمير غانم يخفيان حبهما، حتى بدأت تتردد حولهما الأقاويل وشائعات الارتباط. لكنهما التزما الصمت أحياناً، ونفى الرداد في أحيان أخرى. حتى فوجئ الجمهور بخبر عقد قرانهما وإقامة زفافهما في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. تشارك الثنائي بطولة فيلمي "زنقة ستات، وعشان خارجين"، كما شاركا في مسلسل "حق ميت"، وجسدا دور العروسين في كليب "مصر قريبة".
المصدر: لها
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