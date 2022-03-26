5 طرق لإزالة طلاء الأظافر دون "أسيتون"

عادة يكون مزيل طلاء الأظافر التقليدي مليئًا بالمواد الكيميائية القاسية، التي تسبب جفاف الأظافر، لذا ننصحك بتجربة طرق بديلة في المرة المقبلة التي تريدين فيها تغيير لون أظافرك، لأنها ألطف على الأظافر وتحافظ على صحتها، لكن مشكلتها الوحيدة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتكون فعالة.هناك 5 طرقٍ بديلة، عليكِ قبل البدء في تطبيق أيٍ منها، ومن ذلك نقع أظافرك في الماء الدافئ، حيث تعمل المياه على توسيع فراش الظفر، مما يساعد في تفكيك الطلاء وتجهيز أظافرك لإزالته بشكلٍ كامل.المسح بالكحول المحمريعد الكحول المحمر الطبي أو معقم اليدين من أفضل الطرق لإزالة الطلاء من دون الحاجة إلى الأسيتون. ولتنفيذ ذلك، ضعي القليل منه على كرة قطنية أو ضمادة وضعيها على ظفرك، ثم اتركيه لمدة 10 ثوانٍ وافركي برفق ذهاباً وإياباً، وحينها يجب أن يزول طلاء أظافرك بسرعة إلى حد ما.الخل وعصير البرتقالاخلطي عصير الفاكهة المفضلة لديك مع الخل الأبيض، وستحصلين على خل محلي الصنع لإزالة طلاء الأظافر. امزجي كمية متساوية من الخل الأبيض وعصير البرتقال الطبيعي، ومن ثم بللي ضمادة قطنية في الخليط، واضغطي بها على أظافرك لمدة 10 ثوانٍ حتى ينعم طلاء الأظافر، وبعدها اسحبي الضمادة القطنية مع الضغط على الظفر لإزالة الطلاء.الليمونيمكن لليمون العادي إزالة طلاء الأظافر أيضًا، ولتنفيذ ذلك ضعي شريحة أو عصير ليمون على أظافرك، واتركيه حتى يلين الطلاء قبل فركه.مثبتات الشعريمكن القول بأن الأسطورة القائلة بأن مثبت الشعر يعمل على إزالة طلاء الأظافر صحيحة، لكن يجب أن يكون بخاخاً مثبتاً للشعر، لذلك اغمري ضمادة قطنية برذاذ الشعر ولفي القطن على ظفرك.بالإضافة إلى ذلك، سيساعدك التكتيك ذاته في حال انسكب طلاء الأظافر على السجاد أو القماش، إذ يعمل مثبت الشعر على إزالة الطلاء من السجاد أو القماش من دون تغيير لونه.مزيلات الصوياأصبح فول الصويا هو المكون المفضل في صناعة مزيلات طلاء الأظافر الخالية من الأسيتات، إذ يعتبر مليناً جيدًا لطلاء الأظافر، ولكن عليكِ معرفة أنه لن يتفاعل بالسرعة نفسها، لكنه يعد خياراً ألطف، إذ قد تحتاجين إلى الانتظار لمدة 45 ثانية، بعد وضع مزيل الصويا قبل أن تتمكني من فرك أظافرك بقطعة قطن.رعاية ما بعد الإزالةبعد إزالة طلاء الأظافر بالطريقة التي اخترتها، تأكدي من العناية بأظافرك قليلاً، حيث من الممكن أن يتسبب الكحول المحمر ومعقم اليدين في جفاف الجلد والأظافر، لذا استخدمي زيتاً مرطباً للبشرة لإعادة ترطيب أظافرك والجلد المحيط بها.