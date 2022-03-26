5 نصائح للحفاظ على الرومانسية مع زوجك في رمضان





بين الوقت الضيّق والمهام التي لا تنتهي، قد تشعرين بأن جذوة حياتك العاطفية تنطفئ، وأنه لا مكان للرومانسية، ولكن الحقيقة أن الأجواء التي يحققها شهر رمضان، يمكن أن تسهم في التقريب بينك وبين زوجك، وليس العكس، فقط كل ما عليكِ هو استغلال أسلوب الحياة في شهر رمضان، لمصلحة حياتك العاطفية.



ومع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، استعدي أيضاً لتعزيز الرومانسية بينك وبين زوجك، عبر تطبيق النصائح التالية.



1- الكلمات اللطيفة والمجاملات اقترب رمضان شهر الرحمات والبركة، وفي رمضان تشعرين بأن الوقت ضيّق، فالأنشطة والمهام لا تنتهي، بين إعداد الولائم، واستقبال الضيوف، والزيارات العائلية، وطبعاً العبادات، هذا بالإضافة إلى مهامك الروتينية كربة أسرة.بين الوقت الضيّق والمهام التي لا تنتهي، قد تشعرين بأن جذوة حياتك العاطفية تنطفئ، وأنه لا مكان للرومانسية، ولكن الحقيقة أن الأجواء التي يحققها شهر رمضان، يمكن أن تسهم في التقريب بينك وبين زوجك، وليس العكس، فقط كل ما عليكِ هو استغلال أسلوب الحياة في شهر رمضان، لمصلحة حياتك العاطفية.ومع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، استعدي أيضاً لتعزيز الرومانسية بينك وبين زوجك، عبر تطبيق النصائح التالية.

الكلمات اللطيفة والمجاملات لن تحتاج منكِ إلى وقت أو مجهود، ولكنها ذات تأثير سحري على علاقتك بزوجك.

فكري عندما يمدحكِ زوجك ويُثني عليكِ أو يُلقي في أذنك بمعسول الكلام، بالتأكيد تغمركِ السعادة وتشعرين بالحب نحوه، الأمر نفسه تفعله كلماتك اللطيفة لزوجك، فلا تبخلي عليه بالمجاملات الرقيقة والكلمات الرومانسية اللطيفة.



2- أعدي لزوجك طعامه المفضل

هناك مثل شعبي يقول (الطريق لقلب الرجل، معدته)، والحقيقة هي أن إعداد الطعام الذي يحبه زوجك هو نوع من الاهتمام، لذا عندما تهتمين بإعداد الطعام الذي يحبه زوجك، فإنه يشعر باهتمامك وتقديرك له، وبالتالي ينعكس هذا على تعاملاته معكِ، ما يشعل الرومانسية بينكما.



3- أعدّي وليمة لأهل زوجك

أهل زوجك من أهم مفاتيح قلبه، لذا فالاهتمام بهم وودهم وإكرامهم، سوف يصب في النهاية في مصلحة علاقتك بزوجك.





4- خصصي وقتاً للتواصل مع زوجك وشهر رمضان فرصة جيدة للاهتمام بأهل زوجك، لذا أعدي لهم وليمة عامرة بأصناف الطعام الشهي، واحرصي على استضافتهم بإحسان، وإكرامهم، سوف يزيد هذا من رصيدك في قلب زوجك، ويعزز مشاعر الحب والرومانسية بينكما.

لا تستسلمي لضيق الوقت، وخصصي وقتاً يومياً للتواصل مع زوجك، حتى لو 10 دقائق في اليوم تتحدثي فيها مع زوجك وتستمعي إليه باهتمام وتركيز، سوف يسهم التواصل المستمر في الحفاظ على حياتكما العاطفية.



5- اهتمي بالعلاقة الحميمة

رمضان شهر العبادات، ولكن هذا لا يتناقض مع استمرار العلاقة الحميمة، فقط خصصي وقتاً للعلاقة الحميمة، ولا تسمحي بانقطاعها حتى لا تؤثر على علاقتك العاطفية مع زوجك.