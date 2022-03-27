حتى تحصلي على علاقة حميمة ممتعة ومرضية، يجب أن تستعدي لها أولاً. تابعي القراءة لتحصلي على 6 نصائح تساعدك على الاستعداد للعلاقة الحميمة.



1- جهّزي غرفة نومك

غرفة النوم عنصر مهم في نجاح العلاقة الحميمة، فإذا كانت غرفة النوم غير مرتبة أو غير نظيفة، أو تحتوي على وسائل تشتيت مثل الأجهزة الإلكترونية والطعام وما إلى ذلك، فإنها تشتت تركيزكما وتقلل الشعور بالمتعة.

لذا احرصي على إعداد غرفة نومك قبل العلاقة الحميمة، وإعداد غرفة النوم يشمل الآتي:

تنظيف الغرفة وترتيبها.

ضعي مفروشات ناعمة وفاخرة تشعركِ بالدلال.

امنعي دخول الأطعمة لغرفة النوم.

لا تسمحي للأطفال بدخول غرفة النوم إلا للضرورة.

أزيلي جميع الأجهزة الإلكترونية من غرفة النوم.

تعطير غرفة النوم بمعطر جو مفضل لكِ ولزوجك، أو باستخدام البخور.

اطفئي الإضاءة العالية واستخدمي وحدات إضاءة خافتة لتضفي جو رومانسي على الغرفة، كما يمكنكِ استخدام الشموع ذات الروائح العطرية للحصول على إضاءة رومانسية ورائحة جميلة في نفس الوقت.

شغّلي بعض الموسيقى الهادئة أو الأغاني الرومانسية التي تحمل ذكريات جميلة بينكما.



2- دللي نفسك

اهتمي بنظافة وجمال جسدك، واحصلي على حمام دافئ مع الصابون المعطر لتشعري بالدلال والاسترخاء وتبرزي جمالك.



3- ارتدي ملابس مثيرة

اختاري ملابس نوم مثيرة تناسب ذوق زوجك، واهتمي بترتيب شعرك وأناقتك عموماً.



4- ضعي عطراً مثيراً





5- هيئي عقلك رائحتك من أهم عوامل جذب زوجك إليكِ، لذا اهتمي بتعطير شعرك بمعطر شعر مثير، واختاري عطراً مثيراً لتعطير جسمك.

العقل هو ما يهيئ جسدك للاستمتاع بالعلاقة الحميمة، لذا هيئي عقلك للعلاقة الحميمة عبر قراءة رواية رومانسية أو مشاهدة فيلم رومانسي.



6- مارسي تمارين كيغل

تعمل تمارين كيغل على تضييق فتحة المهبل، وزيادة الرغبة الجنسية، كما تعزز الشعور بالمتعة أثناء العلاقة الحميمة.