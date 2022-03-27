المرأة

داليدا عياش تتألق بأول جامبسوت من تصميمها (صور)

Lebanon 24
27-03-2022 | 08:00
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توجهت مصممة الأزياء داليدا عياش إلى أبو ظبي لافتتاح واحد من أهم مراكز التجميل في العالم العربي بيوسكين سبا، وذلك بحضور رئيسة مركز بيوسكين سبا السيدة زينة يونان، إلى جانب حضور عدد من أهل الصحافة والفن. 
 
وكان لداليدا جولة سريعة من داخل سبا للتعرف أكثر إلى آخر التقنيات وأحداثها للعناية بالبشرة والشعر والجسم. 
 
داليدا ارتدت خلال حفل الافتتاح جامبسوت أخضر من مجموعتها لربيع - صيف 2022 التي سبق أن صرحت بأنها ستبصر النور بعد شهر رمضان المبارك. وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها علامة داليدا عياش الجامبسوت الذي أطلقت عليه اسم OLIVIA.
 
 
 
 
 
 
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