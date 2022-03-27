مودل روز تنشر وثيقة لإثبات أصولها السعودية... وتسخر من طليقها بعد خلعه

نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل روز وثيقة تثبت أصولها السعودية، رداً على تهديد طليقها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود بسحب الجنسية منها، بعد أيام قليلة على إعلانها خلعه.وأضافت مودل روز في حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطعاً من مسرحية "مدرسة المشاغبين"، جاء فيه: "بتحط نفسك في مواقف بايخة".وردّت على اتهاماته لها بخيانته وسرقته وضربته: "الله لا يرزقكم بواحد مثل محمد، والله ما أتمناه لعدوي، كلمة عنده شركات وعنده وعنده، ما عنده إلا الحاوي، انتوا تعرفون إيش قاعد يسوي، قاعد يتصيد البنات اللي عندهم فلوس".وأضافت: "أنا راسلة ناس يطقونه، الصورة اللي حطها عينه منفوخة ويده مدري وش فيها، هذي بعد ما سوى عملية زراعة الشعر، كلكم عارفين اللي يسوي عملية زراعة شعر، اعملوا بحث على غوغل، هو منتفخ وجه من عملية زراعة الشعر، أنا عندي الصورة الأساسية، بدك تكذب اكذب كذبة تتصدق".