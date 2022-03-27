17
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
هالة صدقي: رغدة حذرتني من أحمد زكي لهذا السبب
Lebanon 24
27-03-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حلت الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج "أحلى كلام" والذي يقدمه نجم فريق واما الفنان أحمد فهمي عبر قناة "الحياة" في حلقة جمعتها بالفنان بيومي فؤاد.
وكشفت هالة خلال الحلقة عن ذكريات عملها مع الفنان أحمد زكي في فيلم "الهروب" وكواليس العمل والمشهد الشهير الذي ضربها فيه، قائلة: "محظوظة لعملي مع أحمد زكي وخاصة فيلم "الهروب" هو كان صديقا شخصيا، لكنه أثناء التمثيل هو شخص آخر لا أعرفه، كان لديه القدرة لكي يفصل بين شخصيته والشخصية التي يقدمها ويتقمص بشدة، وهو ما تسبب في التأثير على جهازه العصبي، كان يعيش داخل الشخصية وتظل معه حتى بعد انتهاء التصوير".
وعن كواليس مشهد ضربها في فيلم "الهروب" قالت: "أنا جلدي حساس جداً، ورغدة حذرتني من أحمد زكي لأنه يضرب بقوة، جهزت نفسي من خلال البروفات، وخلال التصوير ضربني القلم وتألمت بشدة وحبست دموعي حتى لا أعيد التصوير".
وتابعت: "بعد انتهاء تصوير المشهد جاء الماكيير واعتذر لي وقال إنني سأعيد المشهد لأن "الحسنة" التي وضعتها من أجل الشخصية من شدة القلم طارت، وقتها بكيت لأنني سأعيد المشهد وأحمد زكي يضربني مرة أخرى".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
بالصّور: توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار.. وهذا ما أعلنه الجيش
Lebanon 24
بالصّور: توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار.. وهذا ما أعلنه الجيش
15:56 | 2022-03-27
27/03/2022 03:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
01:55 | 2022-03-28
28/03/2022 01:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير يضرب حارة الناعمة.. فيديو يوثق اشتباكات!
Lebanon 24
توتر كبير يضرب حارة الناعمة.. فيديو يوثق اشتباكات!
12:19 | 2022-03-27
27/03/2022 12:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُبكي الحجر من أنصار.. المشهدُ لا يوصف أبداً!
Lebanon 24
فيديو يُبكي الحجر من أنصار.. المشهدُ لا يوصف أبداً!
11:08 | 2022-03-27
27/03/2022 11:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
00:07 | 2022-03-28
28/03/2022 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:00 | 2022-03-28
بعد ظهورها بين أحضان حارس منتخب الهلال... فنانة خليجية تتعرّض للانتقاد
03:18 | 2022-03-28
"خيالي"... هذا هو سعر فستان نانسي عجرم الذي ظهرت فيه بالقاهرة
02:00 | 2022-03-28
فيديو إجتاح مواقع التواصل... تامر حسني يمازح "قاهرة الرجال" ويغني لها "أنا سي السيد"
23:00 | 2022-03-27
هؤلاء النجمات ابتعدن عن صدارة الأفيش في دراما رمضان
16:00 | 2022-03-27
هل تسبب الرضاعة الطبيعية تساقط الشعر؟
11:00 | 2022-03-27
مودل روز تنشر وثيقة لإثبات أصولها السعودية... وتسخر من طليقها بعد خلعه
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
28/03/2022 13:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
28/03/2022 13:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
28/03/2022 13:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact