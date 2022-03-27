المرأة

هالة صدقي: رغدة حذرتني من أحمد زكي لهذا السبب

Lebanon 24
27-03-2022 | 14:00
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حلت الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج "أحلى كلام" والذي يقدمه نجم فريق واما الفنان أحمد فهمي عبر قناة "الحياة" في حلقة جمعتها بالفنان بيومي فؤاد.

وكشفت هالة خلال الحلقة عن ذكريات عملها مع الفنان أحمد زكي في فيلم "الهروب" وكواليس العمل والمشهد الشهير الذي ضربها فيه، قائلة: "محظوظة لعملي مع أحمد زكي وخاصة فيلم "الهروب" هو كان صديقا شخصيا، لكنه أثناء التمثيل هو شخص آخر لا أعرفه، كان لديه القدرة لكي يفصل بين شخصيته والشخصية التي يقدمها ويتقمص بشدة، وهو ما تسبب في التأثير على جهازه العصبي، كان يعيش داخل الشخصية وتظل معه حتى بعد انتهاء التصوير".

وعن كواليس مشهد ضربها في فيلم "الهروب" قالت: "أنا جلدي حساس جداً، ورغدة حذرتني من أحمد زكي لأنه يضرب بقوة، جهزت نفسي من خلال البروفات، وخلال التصوير ضربني القلم وتألمت بشدة وحبست دموعي حتى لا أعيد التصوير".

وتابعت: "بعد انتهاء تصوير المشهد جاء الماكيير واعتذر لي وقال إنني سأعيد المشهد لأن "الحسنة" التي وضعتها من أجل الشخصية من شدة القلم طارت، وقتها بكيت لأنني سأعيد المشهد وأحمد زكي يضربني مرة أخرى".
المصدر: لها
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