المرأة

زينة الراسي بالمايوه داخل حوض السباحة: "غير كوكب"

Lebanon 24
27-03-2022 | 10:30
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نشرت مذيعة طقس ال"ال بي سي" السابقة زينة الراسي، صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بالمايوه داخل حوض السباحة. وقالت: "دبي غير كوكب".
 
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