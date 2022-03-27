زينة الراسي بالمايوه داخل حوض السباحة: "غير كوكب"

نشرت مذيعة طقس ال"ال بي سي" السابقة زينة الراسي، صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بالمايوه داخل حوض السباحة. وقالت: "دبي غير كوكب".