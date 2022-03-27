هؤلاء النجمات ابتعدن عن صدارة الأفيش في دراما رمضان

أيام قليلة ينطلق بعدها سباق الدراما في شهر رمضان المقبل، وسط عرض عدد كبير من المسلسلات التي تتنافس من أجل الحصول على انتباه المشاهدين.



إلا أن الموسم الدرامي هذا العام يشهد عدة ظواهر، أبرزها تخلي بعض النجمات عن البطولة المطلقة، واكتفائهن بأدوار مساندة في الأعمال التي يشاركن بها.





حيث تلعب دور البطولة النسائية في مسلسل "المشوار" الذي يحمل اسم محمد رمضان، ويتصدر هو الأفيش والملصق الخاص به، وهو من إخراج محمد ياسين.



النجمة الثانية التي تنازلت عن البطولة المطلقة في رمضان، هي مي عز الدين التي اعتاد جمهورها على ظهورها بمسلسل من بطولتها المطلقة.



ولكنها في رمضان تطل في عمل من بطولة طارق لطفي، وهو مسلسل "جزيرة غمام" الذي يكتبه عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب ووفاء عامر وأحمد أمين، وهو من إخراج حسين المنباوي.



إلهام شاهين في الموسم الجاري ابتعدت عن البطولة المطلقة، وقررت أن تطل من خلال عمل درامي هام أثار الجدل منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه. ولعل أبرز هؤلاء النجمات دينا الشربيني التي اعتادت خلال الأعوام الماضية، أن تطل في موضع البطولة المطلقة، ولكنها اختارت هذا العام أن تشارك في مسلسل من بطولة محمد رمضان.حيث تلعب دور البطولة النسائية في مسلسل "المشوار" الذي يحمل اسم محمد رمضان، ويتصدر هو الأفيش والملصق الخاص به، وهو من إخراج محمد ياسين.النجمة الثانية التي تنازلت عن البطولة المطلقة في رمضان، هي مي عز الدين التي اعتاد جمهورها على ظهورها بمسلسل من بطولتها المطلقة.ولكنها في رمضان تطل في عمل من بطولة طارق لطفي، وهو مسلسل "جزيرة غمام" الذي يكتبه عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب ووفاء عامر وأحمد أمين، وهو من إخراج حسين المنباوي.إلهام شاهين في الموسم الجاري ابتعدت عن البطولة المطلقة، وقررت أن تطل من خلال عمل درامي هام أثار الجدل منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه.

حيث تتواجد في مسلسل "بطلوع الروح" الذي تتصدر منة شلبي الأفيش الخاص به، ويشاركها البطولة إلهام شاهين وهالة صدقي وأحمد السعدني.



الخطوة غير المعتادة

وهي الخطوة غير المعتادة من إلهام شاهين، التي كانت دائما ما تظهر بمسلسل من بطولتها المطلقة، وكانت تقرر الغياب في حال لم تجد مسلسلا مناسبا لبطولتها.



غادة عادل توجهت في الموسم المنتظر إلى المشاركة بجوار يسرا في عمل يحمل اسم الأخيرة، حيث تظهر بمسلسل "أحلام سعيدة" بدور ثانوي من خلال القصة التي تدور حول ثلاث سيدات في منتصف العمر يجمعهن القدر من أجل خوض الطريق معا خلال الأحداث المليئة بالمواقف الكوميدية.