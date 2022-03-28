المرأة

فيديو إجتاح مواقع التواصل... تامر حسني يمازح "قاهرة الرجال" ويغني لها "أنا سي السيد"

Lebanon 24
28-03-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-936005-637840467869384857.jpg
Doc-P-936005-637840467869384857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حضر عدد من الفنانين والإعلاميين زفاف شام الذهبي ابنة المغنية السورية أصالة، وكان من بينهم تامر حسني ورضوى الشربيني، اللذان جمعهما فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ ظهر تامر حسني في الفيديو وهو يغني ممازحاً رضوى الشربيني: "أنا السي سيد وكلامي هو اللي هيمشي، مش عاجبك كلامي امشي"، مع العلم أن الشربيني اشتهرت ببرنامجها المناصر للمرأة والذي يهاجم باستمرار، الرجال من نوعية "سي السيد".

أما رضوى فقد ردت ممازحة أيضاً بعلامات الاستنكار والاندهاش من كلمات الأغنية، ثم بدأت بالضحك مع تامر الذي تابع الأغنية قائلاً: "انتو ليه عاملين كده ليه.. ودماغكوا دى معموله من إيه".

وتواجد على المسرح أيضاً المغني المصري رامي صبري الذي انضم إلى زميله تامر حسني، واتحدا ضد الإعلامية رضوى الشربيني.
 
المصدر: عربي بوست
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-03-28
03:18 | 2022-03-28
23:00 | 2022-03-27
16:00 | 2022-03-27
14:00 | 2022-03-27
11:00 | 2022-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website