فيديو إجتاح مواقع التواصل... تامر حسني يمازح "قاهرة الرجال" ويغني لها "أنا سي السيد"

حضر عدد من الفنانين والإعلاميين زفاف شام الذهبي ابنة المغنية السورية أصالة، وكان من بينهم تامر حسني ورضوى الشربيني، اللذان جمعهما فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.إذ ظهر تامر حسني في الفيديو وهو يغني ممازحاً رضوى الشربيني: "أنا السي سيد وكلامي هو اللي هيمشي، مش عاجبك كلامي امشي"، مع العلم أن الشربيني اشتهرت ببرنامجها المناصر للمرأة والذي يهاجم باستمرار، الرجال من نوعية "سي السيد".أما رضوى فقد ردت ممازحة أيضاً بعلامات الاستنكار والاندهاش من كلمات الأغنية، ثم بدأت بالضحك مع تامر الذي تابع الأغنية قائلاً: "انتو ليه عاملين كده ليه.. ودماغكوا دى معموله من إيه".وتواجد على المسرح أيضاً المغني المصري رامي صبري الذي انضم إلى زميله تامر حسني، واتحدا ضد الإعلامية رضوى الشربيني.