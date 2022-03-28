المرأة

من هي صاحبة الإطلالة الأجمل في كأس دبي العالمي للخيول 2022؟

Lebanon 24
28-03-2022 | 08:00
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توجت الفاشينيستا الأردنية، هيا عوض، بجائزة أفضل إطلالة في كأس دبي العالمي للخيول 2022، وذلك خلال ظهورها مع عدد كبير من المشاهير المهتمين بالموضة، وبعض العارضات اللواتي حللن ضيفات على البطولة العالمية.
 
وبينت هيا في تصريح، لـ"زهرة الخليج"، أن إطلالتها كاملة جاءت من تصميمها، وقد اهتمت بأن تتلاءم مع أهمية الحدث على المستوى العالمي، والاهتمام الإعلامي الكبير به، مبينة أن رياضة الخيول رياضة ملوكية، لذلك اختارت لها إطلالة ملوكية باللون الوردي في دلالة على الرومانسية والمودة والمحبة، بالإضافة للدور الكبير لهذا اللون في نشر البهجة والسعادة والفرح.
وأضافت هيا أنها وضعت وشاحاً باللون الأحمر بهدف منح هذه الإطلالة طابعاً ملوكياً، كما تم اختيار قبعة بذات اللون، وهي من القبعات المتعارف عليها في عالم رياضة الخيل، وترمز بشكل خاص لهذه الرياضة.
 
 
وعبرت الفاشينيستا التي فاق عدد متابعيها في "إنستغرام" المليون شخص عن فرحتها الكبيرة وسعادتها الغامرة بهذا الاختيار، مبينة أنه يعني لها الكثير من المعاني، وأنه وسام يزين مسيرتها خاصة أنها هي من أشرفت على تصميم كامل الإطلالة بنفسها.
 
 
(زهرة الخليج)
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