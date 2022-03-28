6 معارك زوجية قد تواجهكِ في شهر رمضان.. وكيفية التغلب عليها

المواسم والأعياد على قدر ما تحمل من سعادة، فإنها تشمل أيضاً بعض التحديات التي قد تتحول إلى خلافات بل ومعارك زوجية أيضاً. وبما أن شهر رمضان موسم طويل نسبياً، فإن احتمالية حدوث خلافات بين الزوجين تكون قائمة لمدة شهر، وهناك 6 معارك تكون شائعة بين الأزواج في شهر رمضان، تعرفي إليها من خلال السطور التالية، حتى تكوني مستعدة، وتحمي حياتك الزوجية منها.1- معارك الميزانيةشهر رمضان يشمل بنود إنفاق إضافية، مثل الولائم والعزائم، السهرات الرمضانية، وغيرها، لذا فإن تعديل ميزانية الأسرة لتتحمل البنود الإضافية، قد يكون باب للخلافات بين الزوجين، كما أن عدم الالتزام بخطة الإنفاق بعد الاتفاق عليها، غالباً ما يشعل المعارك بين الزوجين.لذا تحلي بالصبر والهدوء لتتوصلي مع زوجك لخطة إنفاق مناسبة، واحرصي على الالتزام بها لتجنب العراك بشأنها.2- معارك النومفي شهر رمضان تختلف مواعيد النوم، حيث وجبة السحور المتأخرة، واحتياج الزوج إلى قيلولة بعد العودة من العمل، لذا قد يؤدي اختلاف مواعيد النوم إلى نشوب معارك بين الزوجين، فالزوج عندما يحتاج إلى النوم، يكون عصبياً.لذا عليكِ تهيئة المنزل ليكون مكان راحة لزوجك، خاصة في الأوقات التي يحتاج فيها إلى النوم، على سبيل المثال: إبعاد الأطفال عن غرفة النوم، وعدم السماح بالضوضاء أو وجود أي مصادر إزعاج أخرى، أو طلب أي شيء من الزوج حتى يحصل على قسط كاف من النوم.3- معارك الولائمأولوية الدعوات إلى المنزل، وأولوية تلبية الدعوات.. أهلك أم أهل الزوج أولاً، أصدقاؤك أم أصدقاء الزوج أولاً. هذا الأمر يكون مثار جدل كبير بين الأزواج، وقد تنشب بسببه معارك ضارية بينهم، لذا تحلي بالصبر والحكمة، ولا بأس ببعض التنازل من أجل السلام، ففي النهاية سوف يأتي الجميع لبيتك، وسوف تلبين دعواتهم أيضاً. من أولاً؟ لا يهم كثيراً.4- معارك قائمة الطعامإذا كنتِ عروساً جديدة، عليكِ التعرف إلى أصناف الطعام التي يحبها زوجك، وتلك التي لا يفضلها، حتى تكون مائدة الإفطار والسحور عامرة بالأصناف التي يحبها.أما إذا كنتِ تعرفين مفضلات زوجك، وأعددتِ مائدة خالية مما يحبه، وعامرة بأصناف لا يحبها، فأنتِ بصدد معركة زوجية من العيار الثقيل.5- معارك العلاقة الحميمةفي شهر رمضان يكون الوقت ضيقاً، ما يدفع بعض الزوجات لإهمال العلاقة الحميمة، وهو ما يسبب اشتعال المشاكل والخلافات بين الزوجين، لذا احرصي على الحفاظ على معدل العلاقة الحميمة في شهر رمضان.6- معارك التواصلالتواصل بين الزوجين قد يقل في شهر رمضان أيضاً بسبب ضيق الوقت، وهو ما يستدعي وضع وقت التواصل على الجدول الزمني حتى لا تفقديه وتنشب المعارك بسبب عدم التفاهم.