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المرأة
نوال بري بفستان أخضر مثير.. شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
28-03-2022
|
16:00
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نشرت الممثلة والإعلامية السابقة نوال بري صورة لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام". وظهرت نوال بفستان أخضر مثير من إحدى السهرات.
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